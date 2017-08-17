ЖЕНЕВА, 17 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура рассчитывает провести новый раунд межсирийских переговоров в Женеве в первой половине сентября, а дискуссии по существу начнутся в октябре.
Он высказал надежду на то, что переговоры по Сирии в Астане состоятся, как и было заявлено, в начале сентября. По его словам, эти дискуссии "привели к значительному прогрессу".
Спецпосланник ООН отметил, что, "как он слышал", в октябре в Эр-Рияде должна состояться важная встреча сирийской оппозиции, которая может привести к созданию единой оппозиционной платформы для участия в межсирийских переговорах в Женеве.
Де Мистура также добавил, что рассчитывает на влияние России на Дамаск с тем, чтобы делегация правительства приехала в Женеву с намерением начать прямые переговоры.
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