Россия зафиксировала за сутки 13 нарушений перемирия в Сирии, Турция - два

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 13 нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 13 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — восемь, Латакия — три, Дамаск — один, Эс-Сувейда — один. Турецкой частью представительства зафиксированы два нарушения в провинции Дамаск", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция Центром по примирению враждующих сторон: в провинцию Дамаск доставлено около 30 тонн продуктов питания. Кроме того, по линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания.

Ведомство также сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2188. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 228.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>