Российские военные доставили 30 тонн гумпомощи в "Восточную Гуту"

ДАМАСК, 17 авг — РИА Новости. Российские военные Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили около 30 тонн гуманитарного груза в район зоны деэскалации "Восточная Гута", заявил журналистам представитель центра Федор Очинский.

Российские грузовики с продовольствием приехали в пригород Дамаска ранним утром и через КПП военной полиции РФ заехали на территорию, подконтрольную так называемой умеренной сирийской оппозиции. Всего шесть "КамАЗов" с самым необходимым для местных жителей, один продовольственный пакет в одни руки.

"В каждом пакете — сахар, рис, мука и мясные консервы. В каждой машине — по пять тонн груза", — рассказал Очинский.

Такую спецоперацию по доставке гумпомощи российские военные уже проводили здесь, в Восточной Гуте, а также в новой (третьей) зоне деэскалации между населенными пунктами Хама и Хомс. В обмен на перемирие со стороны боевиков сирийской оппозиции их семьи и родственники, а также мирные жители, живущие в подконтрольных участникам вооруженных формирований районах, смогли получить необходимые продукты и лекарства.

"У меня большая семья: пятеро братьев. С одним из них я пришел (сюда), чтобы принести домой побольше еды. Спасибо России за эту помощь, нам больше никто не помогает. То, что вы привозите, — это реальная поддержка", — рассказал юный житель Восточной Гуты Ахмед Альсахали.

Ранее в июле в Египте прошли переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых были достигнуты договоренности о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в провинции Дамаск.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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