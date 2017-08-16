Источник назвал цель обстрела боевиками "ан-Нусры"* западного Алеппо

ЖЕНЕВА, 16 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Обстрел западных районов сирийского Алеппо во вторник, осуществленный террористами и "Джебхат ан-Нусры"*, направлен на срыв режима прекращения огня и усилий России по установлению в этих районах зоны деэскалации, заявил РИА Новости российский военно-дипломатический источник в целевых группах МГПС в Женеве.

"Недавний обстрел западных районов Алеппо неуправляемыми ракетами является провокацией "Джебхат ан-Нусры", направленный на срыв режима прекращения огня и усилий РФ по установлению в этих районах зоны деэскалации", — сказал он.

По словам собеседника агентства, Россия решительно осуждает подобные действия, которые приводят к гибели мирного населения.

Вооруженные бандформирования во вторник обстреляли ракетами квартал Аль-Акрамия в городе Алеппо на севере Сирии, четверо мирных жителей погибли, еще девять гражданских получили ранения. Принадлежность террористов к конкретной радикальной группировке при этом не уточнялась.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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