ABC сообщил о ликвидации австралийского террориста вблизи Ракки

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ВВС международной коалиции во главе с США, предположительно, уничтожили опасного террориста австралийского происхождения Халеда Шарруфа вблизи сирийской Ракки, сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванных чиновников.

Согласно его данным, боевик, известный под именем Халед Шарруф, был уничтожен при ударе союзных ВВС вблизи самопровозглашенной "столицы" ИГ* в Сирии города Ракка. Предположительно, в момент смерти рядом с ним в автомобиле находились двое сыновей — 11 и 12 лет. Они также считаются погибшими.

Телеканал утверждает, что дети Шарруфа также были австралийцами. Таким образом, это первый зарегистрированный случай гибели австралийских граждан в результате удара западных ВВС за время вооруженного конфликта в Сирии, отмечает ABC.

Министр по делам миграции Австралии Питер Даттон заявил на пресс-конференции, что не может подтвердить информацию о ликвидации Шарруфа. "Всегда очень трудно подтверждать такие сообщения, учитывая, что мы имеем дело с зонами конфликта в Сирии и Ираке", — заявил Даттон.

В свою очередь, как отмечает британское издание Daily Mail, это уже третье сообщение за последние два года, в котором говорится о ликвидации Шарруфа.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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