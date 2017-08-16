ДАМАСК, 16 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотрудники Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), возможно, не станут посещать место химической атаки в Хан-Шейхуне провинции Идлиб и авиабазу Шайрат для взятия проб грунта под предлогом отсутствия условий для безопасности, заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.

"Вероятно, ОЗХО откажется от посещения места происшествия и аэропорт Шайрат под предлогом отсутствия условий безопасности в тех местах. Но постановщики этой пьесы знают, что рано или поздно пробы грунта будут взяты с места происшествия", — сказал Микдад.

По словам замминистра, комиссия по расследованию обстоятельств химической атаки должна прибыть в Дамаск в ближайшие дни. Руководство САР в свою очередь готово предоставить все условия для выполнения работы экспертов.

"Я принял членов комиссии по расследованию от ОЗХО в своем кабинете, и мы открыли им все двери в Сирии для расследования произошедшего. И сказали им две вещи: во-первых, что они могут поехать в Хан-Шейхун и сирийское правительство предоставит им все условия до последнего блокпоста армии, после чего начнется второй этап, который заключается в давлении на государства, которым подчиняются боевики в Хан-Шейхуне, для обеспечения безопасности там", — добавил Микдад.

Второе предложение Дамаска, по словам замминистра, заключалось в предоставлении комиссии вертолета для транспортировки на авиабазу Шайрат. "Нам был дан ответ в тот же день — они сказали, что у этой группы нет разрешения на посещение аэропорта Шайрат", — сказал сирийский дипломат.

Микдад подчеркнул, что РФ, Иран и Китай предоставили проект резолюции о необходимости посещения комиссией аэропорта Шайрат, однако все западные страны и те, кто с ними голосовал, отклонили предложение под сильным давлением.

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Петр Ильичев, 27 июля в письме генсеку организации Антониу Гутеррешу заявлял, что для составления доклада об инциденте, связанном с применением химоружия, международные эксперты должны посетить город Хан-Шейхун и авиабазу Шайрат в Сирии, а не делать выводы дистанционно.

Совет Безопасности ООН обсудил новый доклад ОЗХО по инциденту в сирийском Хан-Шейхуне, который подтвердил применение в городе запрещенного газа зарин. Документ был передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая должна установить виновных в химической атаке.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

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