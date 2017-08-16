В Дамаске рассказали, почему считают химатаку в Хан-Шейхуне постановочной

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

ДАМАСК, 16 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ракетные удары США по военному аэродрому Шайрат в САР до результатов расследования доказывают, что химическая атака в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) была постановочной, а решение по нанесению удара было принято Вашингтоном заранее, заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.

"Основываясь на сфабрикованных фактах террористов, которые заявили, что армия САР виновна в химической атаке в Хан-Шейхуне, США сразу нанесли ракетный удар, даже до начала расследования. Они приняли решение заранее, и это указывает на то, что происшествие было сфабриковано", — сказал Микдад.

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