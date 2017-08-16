ДАМАСК, 16 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Руководство Сирии обеспечит все необходимые условия для работы комиссии по расследованию обстоятельств химической атаки в Идлибе, заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.
Совет Безопасности ООН обсудил новый доклад ОЗХО по инциденту в сирийском Хан-Шейхуне, который подтвердил применение в городе запрещенного газа зарин. Документ был передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая должна установить виновных в химической атаке.
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
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