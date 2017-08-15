Макрон заверил Эрдогана, что хочет продолжать диалог по ситуации в Сирии

ПАРИЖ, 15 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Тайип Эрдоган провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирию и судьбу задержанного на территории Турции французского журналиста, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"По Сирии президент (Франции) повторил свое желание продолжать очень тесный диалог с Турцией по вопросам борьбы с терроризмом и поиска инклюзивного политического решения для мира, стабильности и единства в стране", — информировала канцелярия французского лидера.

Отмечается, что в разговоре лидеров двух стран поднимался вопрос о судьбе французского журналиста Лу Бюро (Loup Bureau), задержанного в Турции.

"Президент республики выразил обеспокоенность в связи с ситуацией Лу Бюро, студента журналистики, помещенного под стражу в Турции, и выразил надежду, что он сможет вернуться во Францию как можно скорее", — сказано в коммюнике.

По данному вопросу лидеры договорились провести новые переговоры на будущей неделе.

Лу Бюро, независимый французский журналист, сотрудничавший с TV5 Monde, Arte и Slate, был задержан 26 июля на границе между Ираком и Турцией.

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