Делегация Израиля с директором "Моссад" обсудит в США перемирие в Сирии

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Израильская делегация под руководством главы национальной разведслужбы "Моссад" Йоси Коэна на текущей неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с представителями администрации США ряд конкретных пунктов соглашения о прекращении огня на юге Сирии, пишет во вторник газета Haaretz.

Ожидается, что "израильская делегация попытается убедить высокопоставленных представителей американской администрации внести поправки в некоторые пункты соглашения о прекращении огня на юге Сирии, чтобы включить в него более четкие положения о необходимости отвести из Сирии иранские войска и бойцов шиитского движения "Хезболлах", — заявил изданию неназванный представитель властей Израиля.

Как отмечает газета, помимо Коэна в состав делегации войдут начальник военной разведки Герцль Халеви и глава военно-политического управления при министерстве обороны Зоар Палти.

В рамках визита запланирована встреча израильской делегации с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и спецпредставителем президента США на международных переговорах Джейсоном Гринблаттом. Ссылаясь на одного из американских чиновников, издание отмечает, что организацией встречи занимались Гринблатт и советник президента США Джаред Кушнер.

"Переговоры сфокусируются на требованиях, (касающихся — ред.) безопасности Израиля в отношении Сирии и Ливана, и не имеют отношения к палестино-израильскому урегулированию. Приезд делегации в Вашингтон является мощным символом доверия между Израилем и Макмастером", — заявил изданию чиновник из Белого дома.

В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что визит делегации является частью стандартных переговоров по вопросам безопасности между Израилем и США.

Для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США ранее подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты России и США. Меморандум определил границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня. Российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.

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