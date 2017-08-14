Вывод боевиков "Сарая ахль аш-Шам" из Ливана в Сирию полностью завершился

БЕЙРУТ, 14 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Вывод боевиков "Сарая ахль-Шам" и группы сирийских беженцев из ливанского района Эрсаль на территорию САР завершен, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте событий.

"Автобусы с боевиками "Сарая ахль аш-Шам" выехавшие с востока Эрсаля, прибыли в поселение Флита в западном Каламуне", — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, командование ливанской армии заявило, что армейские подразделения закрепились в долине Хмейид, в городке Маляхи и на близлежащих высотах. Это произошло после того, как завершился вывод боевиков с приграничной ливанской территории.

Бойцы шиитского движения "Хезболлах" 21 июля начали операцию по освобождению горного района Эрсаль на границе с Сирией от запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ). За шесть дней боевых действий при поддержке сирийской армии с территории САР, бойцам ливанского шиитского движения удалось полностью освободить ливанскую территорию от "Джебхат ан-Нусра"*. Боевики "Сарая ахль аш-Шам" на второй день наступления отказались от ведения боевых действий против "Хезболлах" и начали переговоры.

На террористические группировки ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* (обе запрещены в РФ) не распространяется действие соглашения о перемирии, вступившего в силу 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.