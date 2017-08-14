Высадка десанта в тыл ИГ* проводилась под руководством генерала Хасана

Высадка десанта в тыл ИГ*

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Высадка десанта в тыл террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников генерала Хасана, сообщили в Минобороны России.

"В коротком бою сирийские десантники под личным руководством генерала Сухела Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники", — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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