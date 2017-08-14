Начался вывод боевиков "Сарая ахль аш-Шам" из Ливана в Сирию

БЕЙРУТ, 14 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Колонна из сорока автобусов с боевиками "Сарая ахль аш-Шам" и членами их семей начала движение из восточного Эрсаля в направлении сирийской территории, сообщил РИА Новости источник в "Хезболлах".

"С востока Эрсаль выехали 40 автобусов, вместе с ними 14 машин Красного креста… колонна должна доставить боевиков "Сарая ахль аш-Шам" и некоторое количество беженцев из востока ливанского Эрсаль в сирийскую Флиту, а часть в Рухейба и восточный Каламун",- рассказал собеседник агентства.

Начало вывода боевиков откладывалось более чем на сутки из-за логистических вопросов и в связи с нарушениями договоренностей. По данным ряда местных СМИ, боевики настаивали на выводе с собственными автомобилями, в чем им было отказано.

Бойцы "Хезболлах" 21 июля начали операцию по освобождению горного района Эрсаль на границе с Сирией от запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. За шесть дней боевых действий при поддержке сирийской армии с территории САР бойцам ливанского шиитского движения удалось полностью освободить ливанскую территорию от "Джебхат ан-Нусры"*. Боевики "Сарая ахль аш-Шам" на второй день наступления отказались от ведения боевых действий против "Хезболлах" и начали переговоры.

*Террористическая организация, запрещенная в России.