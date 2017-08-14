США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийские военные призвали боевиков в Восточной Гуте сдаться

06:1714.08.2017
01800
© AFP 2017 / George OurfalianСолдаты сирийской армии. Архивное фотоСолдаты сирийской армии. Архивное фото
© AFP 2017 / George Ourfalian

ДАМАСК, 14 авг — РИА Новости. Сирийские военные в Восточной Гуте призывают боевиков вооруженной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры"* через громкоговоритель, установленный на БТР, сложить оружие и сдаться, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Курдский мужчина воюет против ИГ близ иракской Эль-Хавиджи
© РИА Новости / Сара Нуреддин
Битва за каждый метр: иракские курды обещают отвоевать у ИГ* Эль-Хавиджу
В некоторых районах пригорода Дамаска, где почти месяц действует зона деэскалации "Восточная Гута", ситуация по-прежнему остается напряженной. Боевики так называемой умеренной оппозиции и "ан-Нусры"*, которые находятся по ту сторону линии разграничения, активных боевых действий не ведут, но каждый день угрожают мирному населению. В ответ на это правительственные войска Сирии с помощью информационных листов, которые сбрасывают с вертолетов в этих районах, призывают участников вооруженных формирований к перемирию. Раздают листовки и мирным жителям, которые направляются в Восточную Гуту через КПП российской военной полиции. Предполагается, что местные жители, у которых среди родственников или близких могут быть боевики, повлияют на них и уговорить сдаться.

Сирийские солдаты в центральной части Сирии в Хомсе. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
Путь на Дэйр-эз-Зор: сирийская армия при поддержке ВКС освободила Ас-Сухне
Теперь к средствам агитации правительственных войск добавился и БТР с мобильной звуковещательной станцией. Текст обращения предельно прост: "Дорогие жители Восточной Гуты, помогите восстановить безопасность в этом районе Сирии. Убеждайте боевиков бросить оружие". По словам сирийский военных, такие призывы часто оказываются эффективнее боевых действий. Каждый день кто-то из боевиков выходит с подконтрольных им территорий и переходит на сторону правительственных войск.

Речь из громкоговорителя разносится на километры. Этому помогает плотная застройка — БТР специально подгоняют во дворы, чтобы получить дополнительное звукоусиление. Многих по ту сторону противостояния такое вещание злит, и военные могут получить "в ответ" из минометов, предупреждают сирийские солдаты.

Сирийские солдаты сжигают флаг террористической группировки Исламское государство (запрещенная в РФ), снятый с крепости Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Добить раненого зверя. Сирийская армия готовится к прорыву на Дейр-эз-Зор
"Вот, совсем рядом, буквально в 150 метрах от нас — позиции боевиков. Мы наблюдаем за ними, они — за нами", — военнослужащий сирийской армии Али Мараи показывает на карту. После каждого сеанса вещания БТР меняют свою позицию, ведь реакция боевиков может быть непредсказуемой.

Мобильные телефоны в отрядах боевиков запрещены. Главари стараются по-своему оградить своих бойцов от любого влияния извне — велик шанс, что те, получив смс-рассылку от оператора с призывом сложить оружие, в итоге сдадутся властям.

К тем же, кто БТР все-таки не услышит, сирийские военные "приходят" через интернет. В местном минобороны таким направлением агитации занимается целый отдел.

Лагерь беженцев в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Более 600 тысяч сирийских беженцев вернулись в этом году в свои дома
"Здесь мы видим преподавательницу и детей в школе, а тут — боевиков, которые обучают своих детей обращаться с оружием. Мы здесь спрашиваем, какими вы хотите видеть своих детей? Вот такими, или вот такими?" — объясняет свою работу генерал сирийской армии Фауз Мустафа и показывает на мониторе картинки, которые подготовил его отдел.

За время боевых действий в Восточной Гуте, по словам сирийских военных, они распространили более миллиона листовок, в их арсенале агитации также интернет и БТР с громкоговорителем. И это, как заверяют правительственные солдаты, дает свои плоды, пока российские военные в зоне деэскалации обеспечивают безопасность и выступают гарантами соблюдения режима превращения огня.

Артиллеристы сирийской армии ведут стрельбу на позициях в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Битва за Идлиб: с кем придется воевать Дамаску после победы над ИГ*
Как сообщалось ранее в июле, в Египте прошли переговоры представителей Минобороны России и умеренной сирийской оппозиции, по результатам которых были достигнуты договоренности о порядке функционирования зоны деэскалации в Восточной Гуте в провинции Дамаск. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

 

*Террористическая организация, запрещенная в России.

 

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
Перейти в фотобанк
Война с терроризмом в Сирии

 

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена