Шойгу рассказал, как организована борьба с террористами в зонах деэскалации

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Вооруженная оппозиция должна своими силами бороться с террористами, оказавшимися с ней в границах одной зоны деэскалации в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня появление зон деэскалации — это и есть то самое разделение (террористов от оппозиции). Когда мы сказали: "Вот это зона деэскалации, в которой прекращаются всякие боевые действия, и там оппозиция… Там нет бандитов, а если там бандиты есть, то та оппозиция, которая находится внутри этой зоны деэскалации, должна с ними бороться, сама, самостоятельно", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24"

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Как и в уже действующих двух других зонах деэскалации, режим прекращения боевых действий в зоне "Хомс" не распространяется на формирования террористов ИГ и "Джебхат ан-Нусра" (обе группировки запрещены в РФ). Умеренная сирийская оппозиция взяла обязательства по выдворению из подконтрольных ей районов провинции Хомс всех отрядов, примкнувших к этим международным террористическим организациям.

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