Сирия окажет содействие миссии ОЗХО

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Делегация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совместного механизма расследований ООН посетит Дамаск в ближайшие дни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заместителя главы МИД Сирии Фейсала Микдада.

По словам Микдада, делегация прибудет в Сирию в течение десяти дней. Замглавы МИД Сирии пообещал содействовать миссии в расследовании атаки, которая произошла 4 апреля.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал Сирии был вывезен из страны под контролем ОЗХО. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Микдад вновь заявил, что сирийские власти отрицают свою причастность к атаке.

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