Сирийская госавтоинспекция в Алеппо возвращается к довоенному режиму работы

АЛЕППО (Сирия), 12 авг — РИА Новости. Сирийская госавтоинспекция восстанавливает довоенный уровень работы службы в Алеппо, отправляя на дежурство в город каждый день несколько смен инспекторов.

Черные высокие сапоги, галифе, белая рубашка и каска — так выглядит униформа дорожного инспектора в Сирии. Каждый из них на смену берет с собой еще несколько белых рубашек, чтобы при необходимости сменить их, если те запачкаются или просто потеряют свежесть. Работать приходится на солнце в плюс 45 градусов. Первый развод проходит в семь часов утра, следующая смена заступает на службу уже после обеда.

"Вы знаете, когда рядом рвались мины и снаряды боевиков, выпущенные из Восточного Алеппо, мы продолжали нести свою службу, никто не прятался. Нам объяснили, что мы должны это делать, чтобы мирные жители видели, что представители власти, инспекторы на своих рабочих местах, никто не убежал из города. И когда почти не было воды, мы все равно находили ее, чтобы постирать свои рубашки", — рассказывает о своей работе автоинспектор Омар Хайяф.

Он добавляет, что работает в этой должности уже 25 лет. Штрафуют сейчас как правило за небольшие нарушения. Например, кто-то до сих пор управляет автомобилем с номерами старого — довоенного — образца. Штраф за это — 7 тысяч сирийских фунтов (около 800 рублей), деньги для местных большие, поэтому до штрафа доходит редко, в основном инспекторы обходятся устными предупреждениями.

"Во время войны было не так много машин, но мы все равно следили за порядком на дорогах. Сейчас другое дело. Работы нам хватает", — говорит Хайяф.

Никто из его коллег не знает специальных жестов для регулирования дорожного движения. По словам другого инспектора — более молодого — Наджи аль Наджи, все они в своей работе полагаются на интуицию, но водители их понимают, когда инспекторы хотят, чтобы те остановились или проехали дальше.

"Вот наши главные инструменты на дороге — свисток и жезл. Особых знаков нет, регулировки нет. Большинство наших действий интуитивны, но водители нас понимают", — говорит Наджи.

Помимо восстановления работы дорожной полиции, сирийцы планируют в ближайший год вернуть к довоенному состоянию всю транспортную инфраструктуру. Из-за проблем с электричеством в стране на крупных перекрестках в Алеппо стали устанавливать светофоры с солнечными батареями. Местным властям еще предстоит обновить дорожную разметку: сейчас пешеходы переходят дорогу где придется, полосы для движения автомобилей не размечены.

Процесс восстановления мирной жизни в Алеппо стал возможным после того, как сирийская армия практически полностью освободила от ИГ* провинцию и продвинулась вглубь провинции Ракка с западной стороны в направлении реки Евфрат, освобождая населенные пункты от террористов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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