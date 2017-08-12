США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийская госавтоинспекция в Алеппо возвращается к довоенному режиму работы

06:0412.08.2017
0450
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВид на город Алеппо. Архивное фотоВид на город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

АЛЕППО (Сирия), 12 авг — РИА Новости. Сирийская госавтоинспекция восстанавливает довоенный уровень работы службы в Алеппо, отправляя на дежурство в город каждый день несколько смен инспекторов.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийцы везут продукты и стройматериалы в новую зону деэскалации в Деръа

Черные высокие сапоги, галифе, белая рубашка и каска — так выглядит униформа дорожного инспектора в Сирии. Каждый из них на смену берет с собой еще несколько белых рубашек, чтобы при необходимости сменить их, если те запачкаются или просто потеряют свежесть. Работать приходится на солнце в плюс 45 градусов. Первый развод проходит в семь часов утра, следующая смена заступает на службу уже после обеда.

"Вы знаете, когда рядом рвались мины и снаряды боевиков, выпущенные из Восточного Алеппо, мы продолжали нести свою службу, никто не прятался. Нам объяснили, что мы должны это делать, чтобы мирные жители видели, что представители власти, инспекторы на своих рабочих местах, никто не убежал из города. И когда почти не было воды, мы все равно находили ее, чтобы постирать свои рубашки", — рассказывает о своей работе автоинспектор Омар Хайяф.

Он добавляет, что работает в этой должности уже 25 лет. Штрафуют сейчас как правило за небольшие нарушения. Например, кто-то до сих пор управляет автомобилем с номерами старого — довоенного — образца. Штраф за это — 7 тысяч сирийских фунтов (около 800 рублей), деньги для местных большие, поэтому до штрафа доходит редко, в основном инспекторы обходятся устными предупреждениями.

Провинция Алеппо. Архивное фото
© Sputnik / Мохамад Маруф
Перейти в фотобанк
Оппозиция на севере Сирии ищет контакта с РФ для создания зоны деэскалации

"Во время войны было не так много машин, но мы все равно следили за порядком на дорогах. Сейчас другое дело. Работы нам хватает", — говорит Хайяф.

Никто из его коллег не знает специальных жестов для регулирования дорожного движения. По словам другого инспектора — более молодого — Наджи аль Наджи, все они в своей работе полагаются на интуицию, но водители их понимают, когда инспекторы хотят, чтобы те остановились или проехали дальше.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Жители зоны деэскалации "Хомс" в Сирии возвращаются к мирной жизни

"Вот наши главные инструменты на дороге — свисток и жезл. Особых знаков нет, регулировки нет. Большинство наших действий интуитивны, но водители нас понимают", — говорит Наджи.

Помимо восстановления работы дорожной полиции, сирийцы планируют в ближайший год вернуть к довоенному состоянию всю транспортную инфраструктуру. Из-за проблем с электричеством в стране на крупных перекрестках в Алеппо стали устанавливать светофоры с солнечными батареями. Местным властям еще предстоит обновить дорожную разметку: сейчас пешеходы переходят дорогу где придется, полосы для движения автомобилей не размечены.

Гуманитарная помощь. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Россия призывает ООН повысить объемы гуманитарных поставок в Сирию

Процесс восстановления мирной жизни в Алеппо стал возможным после того, как сирийская армия практически полностью освободила от ИГ* провинцию и продвинулась вглубь провинции Ракка с западной стороны в направлении реки Евфрат, освобождая населенные пункты от террористов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена