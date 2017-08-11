Под Хомсом нарушили режим прекращения огня, один человек погиб

БЕЙРУТ, 11 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики незаконных бандформирований нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Хомс, один человек погиб и двое получили ранения, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

"Один человек погиб и двое ранены в результате нового нарушения прекращения огня со стороны террористических группировок в зоне деэскалации в районе Ратен к северу от города Хомс", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации в Сирии: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Режим прекращения боевых действий не распространяется на формирования "Исламского государства*" (ИГ*) и "Джебхат ан-Нусры*" (террористические группировки, обе запрещены в РФ).

В провинции Хомс действует третья зона деэскалации. Благодаря режиму прекращения огня открыта стратегически важная трасса Хомс – Хама. При этом перемирие продолжает периодически нарушаться.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

*Запрещенные в России террористические организации

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