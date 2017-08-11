Встреча до нового раунда межсирийских переговоров планируется на 22 августа

КАИР, 11 авг – РИА Новости. Технические консультации перед грядущим раундом межсирийских переговоров в Женеве запланированы на 22 августа и состоятся в Женеве и Лозанне, заявил РИА Новости глава делегации платформы "Каир" Фирас аль-Халиди.

"Оппозиция получила приглашение на техническую встречу в Женеве 22 августа", — заявил аль-Халиди.

"Мы ожидаем согласия платформы "Москва" на встречу с платформой "Эр-Рияд", — добавил оппозиционер. По его словам, повестка встречи с эр-риядской платформой (Высшим комитетом по переговорам, ВКП) включает обсуждение вопросов о создании единой делегации оппозиции и возможность созыва всеобщей конференции сирийской оппозиции, чтобы избежать раскола.

"Цель встречи — начать новый этап, который подготовит к единой переговорной позиции", — заявил аль-Халиди.

Ранее появилась информация, что ВКП готовится встретиться с представителями других фракций сирийской оппозиции в Эр-Рияде до созыва новых переговоров в Женеве. СМИ ранее сообщили, что общая конференция всех оппозиционных структур может состояться в Эр-Рияде 15 августа.

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