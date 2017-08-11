Эрдоган надеется на положительный исход переговоров с РФ и Ираном по Идлибу

АНКАРА, 11 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидает положительного решения проблемы с сирийским Идлибом в ходе трехсторонних переговоров с Россией и Ираном.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что идет работа над согласованием третьей зоны деэскалации — в сирийской провинции Идлиб.
В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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