США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийцы везут продукты и стройматериалы в новую зону деэскалации в Деръа

06:4311.08.2017
(обновлено: 07:17 11.08.2017)
01160
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирия. Архивное фотоСирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

ДАМАСК, 11 авг — РИА Новости. Жители провинции Деръа в Сирии, где ранее в июле заработала зона деэскалации, пользуются КПП российской военной полиции, чтобы через него доставить своим родственникам необходимые продукты, вещи и стройматериалы для восстановления поврежденных от войны домов.

Провинция Алеппо. Архивное фото
© Sputnik / Мохамад Маруф
Перейти в фотобанк
Оппозиция на севере Сирии ищет контакта с РФ для создания зоны деэскалации

Один из пунктов военной полиции РФ, которая обеспечивает безопасность на линии разграничения в провинции Деръа на юге страны, расположен в Дейр-эль-Бакте. Здесь также проходит дорога, которая ведет в находящийся во власти боевиков населенный пункт Кафер-Шамс.

По данным российских военных, количество мирных жителей, проходящих через КПП в обе стороны, растет с каждым днем. В настоящее время в сутки тут проходит более 1,5 тысячи человек. Если первое время после введения режима прекращения огня, гарантами которого выступает военная полиция РФ, целью посещения зоны деэскалации местные жители называли визит к родственникам, то сейчас все больше людей пытаются наладить в зоне перемирия прежний бизнес или восстановить поврежденные дома.

"Мы доверяем русским. Они являются гарантами того, что здесь больше не будут стрелять. Мы устали от войны. Чтобы восстановить разрушенные дома и начать возделывать заброшенные поля, нам не нужно много времени. Мы — трудолюбивые люди, быстро все восстановим. Главное, чтобы был мир. Я везу помидоры в Кафер-Шамс. Уверен, у меня их быстро разберут", — говорит местный водитель Аля Каляш.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Жители зоны деэскалации "Хомс" в Сирии возвращаются к мирной жизни

На территорию, подконтрольную так называемой вооруженной сирийской оппозицией, люди везут продукты питания, одежду и строительные материалы, все это предназначено для их родственников и близких. Кто-то тоннами ввозит туда цемент, чтобы вернуть своим домам прежний вид. Мирные жители надеются, что перемирие, которое обеспечивают российские военные, продержится здесь долго.

"Цемент очень востребован. Как и кирпич, стекло, кровля и брус. Пока нельзя сказать, что на стороне боевиков идет серьезная стройка. Но я езжу часто в эти края — один-два раза в неделю. И потребность в цементе там только растет", — объясняет еще один водитель Али Арбаш. Другой местный житель Ахмед Насар уверен, что самое главное, что у людей появилась надежда на мир.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Востоковед рассказал, что нужно для достижения прогресса в Сирии

Провинция Деръа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Ранее сообщалось, что для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Меморандум определял границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации в Сирии новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена