Сирийцы везут продукты и стройматериалы в новую зону деэскалации в Деръа

ДАМАСК, 11 авг — РИА Новости. Жители провинции Деръа в Сирии, где ранее в июле заработала зона деэскалации, пользуются КПП российской военной полиции, чтобы через него доставить своим родственникам необходимые продукты, вещи и стройматериалы для восстановления поврежденных от войны домов.

Один из пунктов военной полиции РФ, которая обеспечивает безопасность на линии разграничения в провинции Деръа на юге страны, расположен в Дейр-эль-Бакте. Здесь также проходит дорога, которая ведет в находящийся во власти боевиков населенный пункт Кафер-Шамс.

По данным российских военных, количество мирных жителей, проходящих через КПП в обе стороны, растет с каждым днем. В настоящее время в сутки тут проходит более 1,5 тысячи человек. Если первое время после введения режима прекращения огня, гарантами которого выступает военная полиция РФ, целью посещения зоны деэскалации местные жители называли визит к родственникам, то сейчас все больше людей пытаются наладить в зоне перемирия прежний бизнес или восстановить поврежденные дома.

"Мы доверяем русским. Они являются гарантами того, что здесь больше не будут стрелять. Мы устали от войны. Чтобы восстановить разрушенные дома и начать возделывать заброшенные поля, нам не нужно много времени. Мы — трудолюбивые люди, быстро все восстановим. Главное, чтобы был мир. Я везу помидоры в Кафер-Шамс. Уверен, у меня их быстро разберут", — говорит местный водитель Аля Каляш.

На территорию, подконтрольную так называемой вооруженной сирийской оппозицией, люди везут продукты питания, одежду и строительные материалы, все это предназначено для их родственников и близких. Кто-то тоннами ввозит туда цемент, чтобы вернуть своим домам прежний вид. Мирные жители надеются, что перемирие, которое обеспечивают российские военные, продержится здесь долго.

"Цемент очень востребован. Как и кирпич, стекло, кровля и брус. Пока нельзя сказать, что на стороне боевиков идет серьезная стройка. Но я езжу часто в эти края — один-два раза в неделю. И потребность в цементе там только растет", — объясняет еще один водитель Али Арбаш. Другой местный житель Ахмед Насар уверен, что самое главное, что у людей появилась надежда на мир.

Провинция Деръа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Ранее сообщалось, что для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Меморандум определял границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации в Сирии новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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