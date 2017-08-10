Оппозиция на севере Сирии ищет контакта с РФ для создания зоны деэскалации

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Вооруженные группировки на севере Сирии стремятся связаться с РФ для организации встречи, на которой предполагается определить границы четвертой зоны деэскалации, сообщил РИА Новости один из командиров Свободной сирийской армии (ССА) на юге провинции Алеппо.

"Мы стремимся через посредника связаться с российской стороной, чтобы достичь договоренности по зоне деэскалации в Идлибе и южном пригороде Алеппо. Нас уполномочили группировки говорить от их имени", — сообщил он.

Он отметил, что возможность достичь договоренности "зависит от встречи с российской стороной".

На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации в Сирии: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией.

Как добавил командир ССА, важно, чтобы "Идлиб не превратился в еще один Мосул".

"Там 6 миллионов сирийцев со всей страны, ударить по Идлибу так же, как по Мосулу, будет позором для международного сообщества, которое перевезло людей в этот регион. Важно решить проблему так, чтобы сохранить жизни всех людей, эти люди – не "Аль-Каида"*, это наше население и они – мирные жители", — заявил он.

По его словам, поддержка населением альянса "Тахрир аш-Шам", куда вошла террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*, "меньше нуля".

"Не знаю, как они поступят – будут вооружаться или уйдут из Идлиба… мы не контактируем с "Хейат Тахрир аш-Шам", — подчеркнул оппозиционер.

* Террористические организации, запрещенные в России

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