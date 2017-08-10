Артиллерия армии Ливана нанесла удар по позициям ИГ* на сирийской границе

БЕЙРУТ, 10 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливанская армия открыла огонь по огневым позициям и местам скопления террористической группировки "Исламское государство"* на границе с Сирией, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления командования армии Ливана.

"Подразделения армии открыли огонь из тяжелой артиллерии и ракетных установок по ряду позиций террористов и местам их скопления в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа", — написано в заявлении.

Ливанская армия в последние две недели интенсивней начала обстреливать позиции террористов. По мнению военных экспертов, данные действия являются частью подготовки сухопутной операции по освобождению территорий Ливана от ИГ*. Ливанское правительство во вторник одобрило рекомендации по подготовке военной операции и заявило, что несет ответственность за освобождение Ливана от террора.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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