Около 20 человек погибли при авиаударах коалиции США в Сирии, сообщили СМИ

БЕЙРУТ, 10 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удары по жилым кварталам города Дейр-эз-Зор и по поселению Ат-Табанни, 19 мирных граждан погибли, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Удары были нанесены по северным окраинам Ат-Табанни, какие именно кварталы города были атакованы, агентство не уточняет.

В конце июля самолеты коалиции разбомбили больницу Аиша в городе Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор, тогда погибли шесть человек и десять получили ранения.

Россия неоднократно подчеркивала, что действия в Сирии США и международной коалиции не легитимны, так как проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>