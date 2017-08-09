В Ираке опровергли данные об ударе коалиции по шиитскому ополчению в Сирии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Армия Ирака опровергла сообщения об авиаударе международной коалиции во главе с США по отрядам ополчения "Катаиб Сейид аш-Шухада" на территории Сирии.

Входящие в состав шиитского народного ополчения Ирака (Хашд Шааби) отряды "Катаиб Сейид аш-Шухада" сообщили во вторник на официальном сайте, что международная коалиция нанесла в понедельник авиаудар по позициям ополчения на границе Ирака и Сирии с использованием ракеты с наведением, что привело к "гибели и ранениям большого числа бойцов".

"Объединенное руководство операциями опровергает какую-либо атаку на членов Хашд Шааби на западе провинции Анбар. События, о которых сообщили СМИ, произошли за пределами иракской территории и не затронули бойцов Хашд Шааби или кого-либо из представителей других сил, входящих в иракскую армию", — сообщила пресс-служба иракской армии на Facebook.

Заместитель главы ополчения Ахмед аль-Максуси ранее заявил агентству Ассошиэйтед Пресс , что атака произошла в районе сирийского города Джамуна в 12 километрах от иракской границы.

Представитель международной коалиции заявил во вторник, что коалиция в это время не наносила авиаударов в указанном районе.

В ноябре 2016 года иракский парламент проголосовал за включение шиитского ополчения в состав армии страны.

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