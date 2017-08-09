В Ираке опровергли данные об ударе коалиции по шиитскому ополчению в Сирии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Армия Ирака опровергла сообщения об авиаударе международной коалиции во главе с США по отрядам ополчения "Катаиб Сейид аш-Шухада" на территории Сирии.
"Объединенное руководство операциями опровергает какую-либо атаку на членов Хашд Шааби на западе провинции Анбар. События, о которых сообщили СМИ, произошли за пределами иракской территории и не затронули бойцов Хашд Шааби или кого-либо из представителей других сил, входящих в иракскую армию", — сообщила пресс-служба иракской армии на Facebook.
Представитель международной коалиции заявил во вторник, что коалиция в это время не наносила авиаударов в указанном районе.
В ноябре 2016 года иракский парламент проголосовал за включение шиитского ополчения в состав армии страны.
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