Эксперт рассказал, как Ливан будет вести борьбу с ИГ* на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 9 авг – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия Ливана будет вынуждена координироваться с правительственными войсками САР и "Хезболлах" в рамках проведения операции по освобождению пограничных территорий от террористической группировки "Исламское государство"*. Это поможет ускорить исход операции с минимальными потерями, считает один из ведущих военных ливанских экспертов Мохаммад Хаваджа.

В понедельник высший военный совет по обороне Ливана заявил, что одобрены рекомендации по проведению военной операции ливанской армии против ИГ* в Раас-Баалбек и Аль-Каа. Также было заявлено, что руководство страны берет на себя ответственность за освобождение пограничных территорий от террористов.

"Так как горные районы Ливана это продолжение горных районов Сирии … Так как операция одна, враг один и у нападающих сил цель одна – покончить с ИГ*, то должна быть координация. Любой другой разговор нелогичен и является политизированным. Ливанская армия может выполнить задачу самостоятельно, но займет это больше времени, и это произойдет с большими потерями … На поле боя, я думаю, ливанская армия будет контактировать с сирийской вопреки желаниям ряда политиков", — рассказал РИА Новости Хаваджа.

Эксперт подчеркнул, что в Ливане многие годы присутствует разделение политических взглядов, связанных с войной в Сирии. Часть ливанцев поддерживает сирийское руководство, а другая — вооруженные группировки. В правительстве и парламенте есть политические силы, которые выступают против координации с Сирией в операции по освобождению пограничных территорий.

Ливанский эксперт также прокомментировал сообщения ряда ливанских СМИ о возможной помощи США в операции против ИГ*. Хаваджа отметил, что Ливанская армия имеет опыт борьбы с терроризмом, офицерский состав профессионально подготовлен, а что касается помощи США, то она ограничена поставками боеприпасов, как это было и раньше.

"Роль США заключается в передаче боеприпасов и большая часть их известна это снаряды для тяжелой артиллерийской установки 155-мм и патроны для автоматов М16, которые давно на вооружении у ливанской армии. Если говорить об экспертах, то мы в них не нуждаемся, так же как мы не нуждаемся в американской авиации", — добавил собеседник агентства.

Рассуждая о начале операции ливанской армии против ИГ*, Хаваджа отметил, что для освобождения оставшихся территорий выбрано наиболее благоприятное время, и связано это с большими успехами сирийской армии и ее союзников в САР, где за последние месяцы освобождены от ИГ* сотни населенных пунктов и взято под контроль 45 километров сирийско-иракской границы.

"В сфере последних событий (в Сирии) подоспела операция в горных районах Ливана, захваченных "Джебхат ан-Нусрой"* и "ИГ"*. С этого началась операция сопротивления ("Хезболлах") в Эрсаль (21 июля) и сирийской армии в Флите (территория Сирии граничащая с Ливаном) это приблизительно одна местность. Впоследствии была освобожден горный район Эрсаль. Победа, достигнутая быстро и с небольшими потерями в соотношении масштаба боевых действий, открыла возможность освободить оставшиеся горные районы, часть которых находится в Раас-Баалбек и Аль-Каа. Ливанская армия будет играть основную роль в освобождении. Решение остается за командованием армии, оно определит когда нападать", — сказал Хаваджа отвечая на вопрос почему армия Ливана не начала боевые действия против ИГ* на своей территории раньше.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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