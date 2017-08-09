Эксперт рассказал, как Ливан будет вести борьбу с ИГ* на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 9 авг – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия Ливана будет вынуждена координироваться с правительственными войсками САР и "Хезболлах" в рамках проведения операции по освобождению пограничных территорий от террористической группировки "Исламское государство"*. Это поможет ускорить исход операции с минимальными потерями, считает один из ведущих военных ливанских экспертов Мохаммад Хаваджа.
"Так как горные районы Ливана это продолжение горных районов Сирии … Так как операция одна, враг один и у нападающих сил цель одна – покончить с ИГ*, то должна быть координация. Любой другой разговор нелогичен и является политизированным. Ливанская армия может выполнить задачу самостоятельно, но займет это больше времени, и это произойдет с большими потерями … На поле боя, я думаю, ливанская армия будет контактировать с сирийской вопреки желаниям ряда политиков", — рассказал РИА Новости Хаваджа.
Эксперт подчеркнул, что в Ливане многие годы присутствует разделение политических взглядов, связанных с войной в Сирии. Часть ливанцев поддерживает сирийское руководство, а другая — вооруженные группировки. В правительстве и парламенте есть политические силы, которые выступают против координации с Сирией в операции по освобождению пограничных территорий.
"Роль США заключается в передаче боеприпасов и большая часть их известна это снаряды для тяжелой артиллерийской установки 155-мм и патроны для автоматов М16, которые давно на вооружении у ливанской армии. Если говорить об экспертах, то мы в них не нуждаемся, так же как мы не нуждаемся в американской авиации", — добавил собеседник агентства.
Рассуждая о начале операции ливанской армии против ИГ*, Хаваджа отметил, что для освобождения оставшихся территорий выбрано наиболее благоприятное время, и связано это с большими успехами сирийской армии и ее союзников в САР, где за последние месяцы освобождены от ИГ* сотни населенных пунктов и взято под контроль 45 километров сирийско-иракской границы.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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