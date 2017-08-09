В Сирии за сутки подписаны 20 соглашений о присоединении к перемирию

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. За сутки в Сирии подписано 20 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано 20 соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 из них подписаны в населенных пунктах провинции Алеппо, два — в населенных пунктах провинции Идлиб. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2155.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 228.

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