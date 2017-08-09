Лавров: угроза от ИГ* никуда не делась, несмотря на успехи в Сирии

ДЖАКАРТА, 9 авг — РИА Новости. Угроза от террористов никуда не делась, несмотря на прогресс в сирийском урегулировании и в борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы, как и Индонезия, исходим из того, что любые конфликты должны решаться на прочной основе международного права, на основе уважения норм и принципов устава ООН и через политический диалог без вмешательства извне", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

По словам Лаврова, "в этом контексте у нас вызывает озабоченность ситуация, которая продолжает сохраняться на Ближнем Востоке и севере Африки".

"Несмотря на определённый прогресс в деле сирийского урегулирования и в борьбе с терроризмом, угроза, которую представляет из себя ИГ*, никуда не делась. Представители этой преступной группировки распространяются по всему миру, в том числе в районы близкие к РФ, Индонезии", — сказал он.

Глава МИД РФ сообщил, что стороны "условились по линии специальных служб особое внимание уделить повышению координации по борьбе с этим злом".

*террористическая группировка, запрещенная в России

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