Лавров: угроза от ИГ* никуда не делась, несмотря на успехи в Сирии

ДЖАКАРТА, 9 авг — РИА Новости. Угроза от террористов никуда не делась, несмотря на прогресс в сирийском урегулировании и в борьбе с терроризмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы, как и Индонезия, исходим из того, что любые конфликты должны решаться на прочной основе международного права, на основе уважения норм и принципов устава ООН и через политический диалог без вмешательства извне", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.
"Несмотря на определённый прогресс в деле сирийского урегулирования и в борьбе с терроризмом, угроза, которую представляет из себя ИГ*, никуда не делась. Представители этой преступной группировки распространяются по всему миру, в том числе в районы близкие к РФ, Индонезии", — сказал он.
Глава МИД РФ сообщил, что стороны "условились по линии специальных служб особое внимание уделить повышению координации по борьбе с этим злом".
*террористическая группировка, запрещенная в России
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