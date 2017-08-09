ХОМС (Сирия), 9 авг — РИА Новости. Российские военные Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарную помощь на территорию, подконтрольную боевикам вооруженной сирийской оппозиции на севере провинции Хомс, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"КамАЗы", загруженные мясными консервами, крупой, сахаром и мукой, приехали в населенной пункт Эр-Растан, который расположен севернее сирийского города Хомс. Этот район входит в созданную в начале августа новую зону деэскалации "Хомс". Минобороны России ранее заявило, что в ходе встречи в Каире с представителями умеренной сирийской оппозиции были достигнуты договоренности о функционировании третьей зоны деэскалации в Сирии севернее города Хомс, в которую вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.

"Сегодня ЦПВС впервые в зону деэскалации (в провинции Хомс) доставил гуманитарный груз, в состав которого входит мука, сахар, консервы и индивидуальные пакеты для гуманитарной раздачи. Гуманитарные грузы и раньше доставлялись в провинцию Хомс, но здесь (в новой зоне деэскалации) не так давно еще велись боевые действия, были достигнуты договоренности об их прекращении и проведении мероприятий по мирному урегулированию", — говорит представитель Центра примирения враждующих сторон в САР Фёдор Очинский.

По его словам, этот груз предназначен жителям осажденных городов по ту сторону зоны деэскалации, в том числе для боевиков и их семей в обмен на примирение, прекращение боевых действий и открытие важной для гражданского населения дороги между сирийскими городами Хомс и Хама.

Российские военные предупреждают, что здесь — на контрольно-пропускном пункте в Эр-Растане — буквально в 300-500 метрах могут "дежурить" боевики местных вооруженных группировок — так называемой умеренной оппозиции. Тем временем фуры с продовольственным грузом, на бортах которых растянуты большие баннеры с российским и сирийском флагами и надписью "Помощь Сирии от России", останавливаются на КПП около последнего бетонного блока: дальше нельзя никому — ни гуманитарному конвою, ни военным, ни журналистам. Впереди — условная полоса шириной всего в 100 метров, это и есть действующая линия разграничения. Далее за ней — уже территория, подконтрольная вооруженной оппозиции, где мирные жители несколько лет живут по законам боевиков и ограничены в передвижении. По крайней мере так было до недавнего времени, пока в этом районе не заработала зона деэскалации "Хомс", а российские военные не развернули здесь КПП, выступая гарантами режима прекращения огня.

На противоположной стороне линии разграничения, как раз напротив остановившейся колонны с гуманитарным грузом из России, в это время собирается группа людей в гражданской одежде. Увидев прибывший российский конвой и журналистов, они что-то выкрикивают и разворачивают флаг оппозиционного движения "Свободная сирийская армия". Российских военных это не смущает: они выполнили свою часть договора и прибыли в заранее обговоренные с представителями оппозиции время и место. Боевики же не торопятся принимать гуманитарный груз. Несмотря на продолжительные и сложные предварительные обсуждения всех условий передачи продовольствия, переговоры на месте затягиваются. Представители наиболее влиятельных местных группировок хотят получить российский гуманитарный груз, но не могут договориться между собой, как его делить. Российские военные сообщают, что посредник от боевиков периодически выходит на связь и переносит время приема груза.

В этом районе, по данным военной полиции РФ, действуют около 10 крупных группировок, еще столько же — значительно более мелких. Помимо многолетней войны с правительственными войсками Сирии, все они периодически враждуют и друг с другом, но страдают от этого в первую очередь местные жители, в буквальном смысле запертые на подконтрольной боевикам территории без продовольствия и медикаментов.

Как и в Восточной Гуте, здесь — в северной части провинции Хомс — представители сирийской умеренной оппозиции категорически отказались вести переговоры о прекращении огня и доставке гуманитарных грузов для населения со всеми, кроме российских военных. Более того, по их условиям во время передачи гуманитарного груза на КПП в Эр-Растане могли находиться журналисты, переводчики и военные, но исключительно российские. Никакой сирийской символики или чего-то, что могло указать на связь с местными правительственными войсками.

Переговоры российских военных и боевиков в Эр-Растане в конечном счете заканчиваются раздачей продовольствия местным жителям прямо на КПП. Благодаря созданной недавно зоне деэскалации в провинции Хомс жители осажденных районов смогли свободно выйти из подконтрольной боевикам территории, чтобы получить продукты от российских военных и вернуться обратно к своим семьям в надежде, что режим прекращения огня плавно перерастет в глобальное перемирие.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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