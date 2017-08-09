США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Россия доставила продукты в контролируемые боевиками районы в Сирии

06:0309.08.2017
(обновлено: 06:05 09.08.2017)
0150
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВоеннослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь. Архивное фотоВоеннослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк

ХОМС (Сирия), 9 авг — РИА Новости. Российские военные Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарную помощь на территорию, подконтрольную боевикам вооруженной сирийской оппозиции на севере провинции Хомс, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"КамАЗы", загруженные мясными консервами, крупой, сахаром и мукой, приехали в населенной пункт Эр-Растан, который расположен севернее сирийского города Хомс. Этот район входит в созданную в начале августа новую зону деэскалации "Хомс". Минобороны России ранее заявило, что в ходе встречи в Каире с представителями умеренной сирийской оппозиции были достигнуты договоренности о функционировании третьей зоны деэскалации в Сирии севернее города Хомс, в которую вошли 84 населенных пункта с населением более 147 тысяч человек.

Мальчик едет на велосипеде по одной из улиц в Хомсе. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Оппозиция в Сирии планирует достичь нового соглашения по зонам деэскалации

"Сегодня ЦПВС впервые в зону деэскалации (в провинции Хомс) доставил гуманитарный груз, в состав которого входит мука, сахар, консервы и индивидуальные пакеты для гуманитарной раздачи. Гуманитарные грузы и раньше доставлялись в провинцию Хомс, но здесь (в новой зоне деэскалации) не так давно еще велись боевые действия, были достигнуты договоренности об их прекращении и проведении мероприятий по мирному урегулированию", — говорит представитель Центра примирения враждующих сторон в САР Фёдор Очинский.

По его словам, этот груз предназначен жителям осажденных городов по ту сторону зоны деэскалации, в том числе для боевиков и их семей в обмен на примирение, прекращение боевых действий и открытие важной для гражданского населения дороги между сирийскими городами Хомс и Хама.

Военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СМИ: США направили сирийским курдам 112 грузовиков с оружием и боеприпасами

Российские военные предупреждают, что здесь — на контрольно-пропускном пункте в Эр-Растане — буквально в 300-500 метрах могут "дежурить" боевики местных вооруженных группировок — так называемой умеренной оппозиции. Тем временем фуры с продовольственным грузом, на бортах которых растянуты большие баннеры с российским и сирийском флагами и надписью "Помощь Сирии от России", останавливаются на КПП около последнего бетонного блока: дальше нельзя никому — ни гуманитарному конвою, ни военным, ни журналистам. Впереди — условная полоса шириной всего в 100 метров, это и есть действующая линия разграничения. Далее за ней — уже территория, подконтрольная вооруженной оппозиции, где мирные жители несколько лет живут по законам боевиков и ограничены в передвижении. По крайней мере так было до недавнего времени, пока в этом районе не заработала зона деэскалации "Хомс", а российские военные не развернули здесь КПП, выступая гарантами режима прекращения огня.

Дым над Раккой. Архивное фото
© REUTERS / Rodi Said/File Photo
Удар по госпиталю: коалиция во главе с США сбросила фосфорные бомбы в Ракке

На противоположной стороне линии разграничения, как раз напротив остановившейся колонны с гуманитарным грузом из России, в это время собирается группа людей в гражданской одежде. Увидев прибывший российский конвой и журналистов, они что-то выкрикивают и разворачивают флаг оппозиционного движения "Свободная сирийская армия". Российских военных это не смущает: они выполнили свою часть договора и прибыли в заранее обговоренные с представителями оппозиции время и место. Боевики же не торопятся принимать гуманитарный груз. Несмотря на продолжительные и сложные предварительные обсуждения всех условий передачи продовольствия, переговоры на месте затягиваются. Представители наиболее влиятельных местных группировок хотят получить российский гуманитарный груз, но не могут договориться между собой, как его делить. Российские военные сообщают, что посредник от боевиков периодически выходит на связь и переносит время приема груза.

Место базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Ливанская армия открыла огонь по позициям ИГ* на сирийской границе

В этом районе, по данным военной полиции РФ, действуют около 10 крупных группировок, еще столько же — значительно более мелких. Помимо многолетней войны с правительственными войсками Сирии, все они периодически враждуют и друг с другом, но страдают от этого в первую очередь местные жители, в буквальном смысле запертые на подконтрольной боевикам территории без продовольствия и медикаментов.

Как и в Восточной Гуте, здесь — в северной части провинции Хомс — представители сирийской умеренной оппозиции категорически отказались вести переговоры о прекращении огня и доставке гуманитарных грузов для населения со всеми, кроме российских военных. Более того, по их условиям во время передачи гуманитарного груза на КПП в Эр-Растане могли находиться журналисты, переводчики и военные, но исключительно российские. Никакой сирийской символики или чего-то, что могло указать на связь с местными правительственными войсками.

Мосул. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Сигареты и сандалии под запретом: как Мосул жил под властью террористов

Переговоры российских военных и боевиков в Эр-Растане в конечном счете заканчиваются раздачей продовольствия местным жителям прямо на КПП. Благодаря созданной недавно зоне деэскалации в провинции Хомс жители осажденных районов смогли свободно выйти из подконтрольной боевикам территории, чтобы получить продукты от российских военных и вернуться обратно к своим семьям в надежде, что режим прекращения огня плавно перерастет в глобальное перемирие.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена