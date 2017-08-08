Одно из сирийских племен начало воевать на стороне правительственной армии

БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Старейшина племени альтаджмалян Али Хасат Аль-Джасен в провинции Дамаск подписал соглашение о лояльности сирийскому правительству и начал боевые действия на стороне сирийской армии против террористов ИГ* (запрещенная в России группировка), сообщил РИА Новости во вторник источник в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

В понедельник представители центра по примирению провели в населенном пункте Дейр аль-Хаджр провинции Риф-Дамаск встречу со старейшиной племени. Оно насчитывает более 40 тысяч человек, проживающих, в том числе, в провинциях Кунейтра и Деръа в районах, подконтрольных оппозиции.

По итогам переговоров было подписано соглашение о лояльности племени правительству Сирии.

"По словам представителя племени, благодаря усилиям российской стороны, шейх сейчас ведет боевые действия на восточном фронте Сирии против ИГ*, во главе отряда из 750 человек", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, сотрудники российского центра по примирению ведут работу по формированию комитета национального примирения, в который войдут уполномоченные от правительства Сирии и гражданской администрации населенных пунктов, находящихся в зонах деэскалации под контролем незаконных вооруженных формирований. Таким образом, за стол переговоров должны сесть члены оппозиции из конкретных населенных пунктов и представители власти.

"В ходе подписания соглашения староста племени и шейхи различных племен Южной зоны безопасности выразили слова благодарности России за восстановления мира в стране. Кроме того, после проведения процедуры подписания документов к представителю центра по примирению обратился шейх Хусейн Фаяд из племени альфавашер, проживающего на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям в провинции Деръа, с просьбой о подписании соглашения о лояльности с данным населенным пунктом", — добавил источник.

В начале июля источник РИА Новости в одной из делегаций на переговорах в Астане сообщил, что идея создания комитета национального примирения Сирии будет отражена в декларации, которую предполагается принять по итогам пятого раунда. Комитет будет формироваться лишь из сирийцев – представителей сирийских властей и местных авторитетных людей, старейшин. В комитете будут без какого-либо посредничества обсуждаться все внутренние вопросы.

Кроме того, в Сирии существует министерство народного примирения, которое через посредников ведет переговоры с сирийцами, воюющими на стороне террористов. В рамках программы народного примирения руководство страны предложило гражданам сдать оружие и пройти процесс реабилитации, чтобы вернуться к мирной жизни, получив амнистию по указу президента Башара Асада.

*Запрещенная в России террористическая организация

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