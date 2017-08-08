Одно из сирийских племен начало воевать на стороне правительственной армии

БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Старейшина племени альтаджмалян Али Хасат Аль-Джасен в провинции Дамаск подписал соглашение о лояльности сирийскому правительству и начал боевые действия на стороне сирийской армии против террористов ИГ* (запрещенная в России группировка), сообщил РИА Новости во вторник источник в российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
По итогам переговоров было подписано соглашение о лояльности племени правительству Сирии.
"По словам представителя племени, благодаря усилиям российской стороны, шейх сейчас ведет боевые действия на восточном фронте Сирии против ИГ*, во главе отряда из 750 человек", — рассказал собеседник агентства.
"В ходе подписания соглашения староста племени и шейхи различных племен Южной зоны безопасности выразили слова благодарности России за восстановления мира в стране. Кроме того, после проведения процедуры подписания документов к представителю центра по примирению обратился шейх Хусейн Фаяд из племени альфавашер, проживающего на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям в провинции Деръа, с просьбой о подписании соглашения о лояльности с данным населенным пунктом", — добавил источник.
Кроме того, в Сирии существует министерство народного примирения, которое через посредников ведет переговоры с сирийцами, воюющими на стороне террористов. В рамках программы народного примирения руководство страны предложило гражданам сдать оружие и пройти процесс реабилитации, чтобы вернуться к мирной жизни, получив амнистию по указу президента Башара Асада.
*Запрещенная в России террористическая организация
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