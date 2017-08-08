Сирийская армия освободила от ИГ* часть провинции Сувейда

БЕЙРУТ, 8 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР освободили от террористической группировки "Исламское государство"* 100 квадратных километров территории в провинции Сувейда, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, армия преследует отряды террористов на юго-востоке Сувейды.

В начале июля стало известно, что правительственные войска САР и союзные силы начали второй этап операции "Великий рассвет". Наступление на позиции ИГ* началось со стороны военного аэродрома Ас-Син в провинции Дамаск и продолжилось в направлении провинции Сувейда.

Масштабная операция под названием "Великий рассвет" началась в мае. На первом этапе правительственным войскам удалось освободить тысячи квадратных километров сирийской пустыни, выбить террористов ИГ* с ряда ключевых нефтяных и газовых полей в провинции Хомс, вернуть контроль над заводом Фосфата под Пальмирой, а также восстановить контроль над участком сирийско-иракской границы и соединиться с иракскими войсками недалеко от населенного пункта Абу-Кемаль.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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