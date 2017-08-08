ВКП не исключил проведения встреч сирийской оппозиции в Москве или Каире

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Представитель Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии Ахмед Асрауи не исключает проведения встреч сирийской оппозиции в Москве или Каире.

"Если попросят поехать в Каир, я туда поеду, если (попросят – ред.) поехать обсуждать эту тему (формирования единой делегации от оппозиции — ред.) в Москве – поеду в Москву", — заявил Асрауи РИА Новости.

Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве закончился в середине июля без серьезных прорывов. Однако в ООН отметили, что были достигнуты значимые результаты, которые могут привести к созданию единой делегации оппозиции Сирии и прямым переговорам уже на следующей встрече в сентябре.