ВКП о сохранении Асада у власти в переходный период: это решат переговоры

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Представитель Высшего комитета по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии Ахмед Асрауи заявил, что пока преждевременно обсуждать возможность сохранения президента Сирии Башара Асада у власти на переходный период, это решат переговоры.

"Это условие преждевременно обсуждать до переговоров. Решение кризиса — в переговорах, с политической точки зрения его не затрагивали, дело не в том, принимаем мы это или нет – это решат переговоры", — сказал Асрауи РИА Новости.

Ранее представители ВКП не раз заявляли, что для них одним из главных условий политического урегулирования в Сирии остается необходимость ухода Асада со своего поста.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве запланирован на сентябрь после намеченной на конец августа встречи по Сирии в Астане.