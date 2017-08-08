Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы четыре случая стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксированы три нарушения в провинциях: Дамаск — два, Хомс — один", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР обеспечил прохождение двух гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Эт-Тайба и Нава провинции Деръа. Кроме того, по линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания. По данным Минобороны, 37 человек получили помощь со стороны российских военных медиков.

Ведомство также сообщает, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось и составляет 2135. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, также не изменилось и составляет 228.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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