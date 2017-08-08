Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.
Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР обеспечил прохождение двух гуманитарных конвоев ООН в населенные пункты Эт-Тайба и Нава провинции Деръа. Кроме того, по линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлена 21 тонна продуктов питания. По данным Минобороны, 37 человек получили помощь со стороны российских военных медиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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