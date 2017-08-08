Повестку нового раунда диалога по Сирии определят после встречи экспертов

АСТАНА, 8 авг — РИА Новости. Повестка переговоров по Сирии в Астане будет известна после встречи экспертов в Тегеране, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Пятая международная встреча по урегулированию кризиса в Сирии, на которой обсуждались параметры будущих зон деэскалации, состоялась в Астане 4-5 июля. Планировалось, что следующая встреча пройдет в столице Казахстана до конца августа.

"Как и планировалось, в эти дни в Тегеране проходит встреча экспертов стран-гарантов астанинского процесса. По их итогам будет определяться повестка дня очередного раунда переговоров в Астане", — сказал Абдрахманов журналистам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье подтвердил, что 8-9 августа в Тегеране состоятся переговоры представителей России, Ирана и Турции для обсуждения дальнейшего укрепления зон деэскалации в Сирии.

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