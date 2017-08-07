В сирийском городе появилось граффити с портретом погибшего стрингера RT

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В сирийском городе Саламия на стене одного из зданий появилось граффити с изображением погибшего стрингера RT Халеда Аль-Хатыба.

Саламия — родной город погибшего журналиста.

Стрингер RT Халед Аль-Хатыб был смертельно ранен 30 июля во время ракетного обстрела, которому боевики группировки "Исламское государство"* подвергли позиции сирийской армии в селении Аль-Багилия на востоке провинции Хомс. Погиб также сирийский военный. Сопровождавший журналиста внештатный оператор получил ранения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.