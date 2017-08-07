Россия зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии за сутки, Турция - три

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 18 нарушений режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 18 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 14, Дамаск — один, Латакия — три. Турецкой частью представительства зафиксированы три нарушения в провинции Дамаск", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Сообщается также, что в течение дня Центр по примирению враждующих сторон в САР не проводил гуманитарные акции. Медицинскую помощь от российских военных медиков получили 86 человек.

По данным Минобороны, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось и составляет 2135. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, также не изменилось и составляет 228.