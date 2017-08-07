ДАМАСК, 7 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие на контрольно-пропускном пункте в сирийской провинции Деръа, где ранее в июле была создана зона деэскалации, за сутки проверяют около 1 тысячи машин и 1,5 тысяч человек, сообщил журналистам военнослужащий российской военной полиции Артур Картоев.

"На этом КПП находимся две недели, все нормально: обстановка нормальная, проверяем людей — сколько заходит, сколько выходит. За день — около 1,5 тысяч человек. Машины проверяем, чтобы (никто) боеприпасы или оружие не провез. Со всеми хорошо общаемся, сирийцы с нами тоже", — сказал собеседник.

По его словам, поток машин через их контрольно-пропускной пункт с каждым днем растет — за день несения службы сейчас проезжает около 1 тысячи машин, хотя раньше многие боялись тут проезжать из-за возможных обстрелов со стороны боевиков. Местные жители быстро привыкают к мирной жизни, гарантами которой здесь выступают российские военные, и с пониманием относятся к требованиям безопасности и досмотру по пути в магазин или на работу.

"Я несколько раз в день езжу туда и обратно. И теперь мне не страшно. На работу, в магазин — нет проблем. Мои соседи и все мои знакомые очень рады. Уже несколько недель здесь нет боев. И постепенно люди возвращаются к мирной жизни. Мы знаем, что здесь стоят русские солдаты. Это очень важно для всех. Только вы можете гарантировать, что нарушений (режима прекращения огня) не будет", — говорит местный водитель Халид Арифай.

Провинция Деръа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Ранее сообщалось, что для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты РФ и США. Меморандум определял границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня. Позже российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации в Сирии новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.

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