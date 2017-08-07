Карла дель Понте покинет комиссию ООН по расследованию преступлений в Сирии

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Член независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии Карла дель Понте решила уйти из комиссии, сообщает издание Blick.
"У нас нет никакого успеха. Я больше не могу состоять в комиссии, которая просто ничего не делает", — сказала дель Понте. Как сообщает издание, дель Понте уже написала письмо об отставке и направит его в ближайшие дни, в сентябре она примет участие в последнем заседании комиссии.
"Я в смятении, я сдаюсь", — сказала дель Понте. По ее мнению, все стороны конфликта в Сирии на стороне зла — "правительство (президента Серии — ред.) Башара Асада, которое совершало ужасные преступления против человечности и применило химическое оружие, и оппозиция, которая состоит только из экстремистов и террористов".
Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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