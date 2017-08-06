К перемирию в Сирии за сутки присоединились четыре населенных пункта

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к перемирию, за сутки увеличилось на четыре — до 2135, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии равно 2131.

"В течение суток подписано 4 соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Хмира, Мусель-Хеле, Тумин, Абу-Дарда провинции Хама. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2135", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства РФ в воскресенье.

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, за сутки не изменилось — 228.