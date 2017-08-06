Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии, Турция - шесть

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений, Турция — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 7 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 1, Алеппо – 3, Дамаск – 3. Турецкой частью представительства зафиксированы 6 нарушений в провинциях: Хама – 2, Дамаск – 4", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства в воскресенье.

Отмечается, что большинство нарушений — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.

Также, как рассказали в ведомстве, в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Российские военные медики оказали помощь 67 местным жителям.

* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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