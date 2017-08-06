Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии, Турция - шесть

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений, Турция — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство нарушений — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.
Также, как рассказали в ведомстве, в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводились. Российские военные медики оказали помощь 67 местным жителям.
* Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.
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