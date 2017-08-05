Сирийский красный полумесяц призвал воюющие в Ракке стороны к сдержанности

БЕЙРУТ, 5 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Силы, воюющие в Ракке, должны умеренней использовать силу для создания условий помощи мирному населению, говорится в заявлении Сирийского красного полумесяца (СКП), опубликованном на официальном сайте организации.

"Сирийский красный полумесяц призывает оставить в нейтралитете инфраструктуру для возможности предоставления услуг, которые спасут жизни гражданских лиц. И соблюдать международное и человеческое право, особенно пропорционально применять силу",- говорится в коммюнике.

В документе отмечается, что СКП осуждает неприемлемые условия жизни, в которых оказались жители города Ракка из-за последних событий, в первую очередь, из-за атак на городскую инфраструктуру, особенно на гражданские объекты и медучреждения.