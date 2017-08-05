В результате ударов коалиции США по Ракке погибли 43 мирных жителя

БЕЙРУТ, 5авг — РИА Новости. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли несколько авиаударов по жилым кварталам города Ракка на севере Сирии, 43 мирных жителя погибли, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Какие именно районы города подверглись в субботу авианалетам, агентство не уточняет.

По данным сирийских официальных СМИ, в четверг ВВС международной коалиции нанесли 44 авиаудара по городу Ракка, в результате чего были разрушены жилые дома в районах Джамее Имам Ан-Нури, Ас-Сукне и в квартале аль-Баду, что также привело к гибели и ранениям мирных жителей.

Россия неоднократно подчеркивала, что действия в Сирии США и международной коалиции не легитимны, так как проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском.