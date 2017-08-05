Сирийская армия отразила атаки ИГ* на Дейр-эз-Зор

Удары по позициям ИГ (организация запрещена в РФ) у Дейр-эз-Зора

Удары по позициям ИГ (организация запрещена в РФ) у Дейр-эз-Зора

БЕЙРУТ, 5 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска САР при поддержке сирийских ВВС отразили атаки террористической группировки "Исламское государство"* на город Дейр-эз-Зор со стороны Макабир (район старого кладбища), сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.

По данным агентствам, защитники осажденного города ликвидировали всех боевиков, участвовавших в атаке на позиции армии.

Самолеты ВВС САР уничтожили опорные пункты и технику террористов в районе Таллет-Барук, Маабар аль-Канамат, Макабер и Телля-Аллуш.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находятся в полном окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой.

Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только с воздуха. В отличие от ситуации на авиабазе, в сам город еще могут прилетать вертолеты из Камышли, которые эвакуируют раненых и доставляют предметы первой необходимости.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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