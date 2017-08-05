Россия за сутки зафиксировала пять нарушений в Сирии, Турция - два

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений, Турция — два, большинство из них — в районах, которые находятся под контролем террористических группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 5 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 2, Дамаск –1, Латакия – 2. Турецкой частью представительства зафиксированы 2 нарушения, в том числе в провинциях: Дамаск – 1, Латакия – 1", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Также российские военные Центра по примирению враждующих сторон в САР провели семь гуманитарных акций. В городе Алеппо – пять, местному населению доставлено 1,4 тонны продовольствия; в населенном пункте Дейр-Хафер провинции Алеппо, местному населению доставлено 0,3 тонны продовольствия; в городе Латакия – 0,3 тонны продовольствия.

Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2131. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Идлиб, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

* Террористическая организация, запрещена в РФ