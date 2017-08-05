Российские военные доставили лекарства в единственный сирийский онкоцентр

ЛАТАКИЯ (Сирия), 5 авг — РИА Новости. Российские военные Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили партию лекарств в единственный действующий в стране онкологический центр, расположенный в Тишринской университетской больнице в Латакии, сообщил РИА Новости представитель ЦПВС Владимир Корзоватых.

"Мы провели гуманитарную акцию по доставке онкологических препаратов в единственный онкоцентр, существующий и продолжающий свою работу на территории Сирии. Данная акция готовилась долго. Препараты — термолабильные, требующие особых условий хранения, поэтому доставка потребовала определенных сложностей — использовались специальные термоконтейнеры", — сказал Корзоватых. По его словам, в этой партии — около 300 килограммов разных онкологических лекарств, всего 16 коробок.

Как заявил главврач Тишринской больницы Мунир Усман, который принимал у российских военных жизненно необходимый для его пациентов груз, такие онкологические препараты не производятся в Сирии, а закупить их в Европе у больницы нет возможности — страна находится под санкциями. "Спасибо друзьям в России и врачам, которые работают на авиабазе Хмеймим, за то, что они поставляют нам лекарства. Это уже не первый раз, когда они привозят необходимые препараты. В Сирии такие медикаменты не производятся, их приходится закупать за границей, но так как сейчас наша страна находится под санкциями, мы очень много лекарств просто не можем купить", — сказал главврач.

Эти лекарства предназначены, в первую очередь, нуждающимся детям и старикам. Больница Тишрин — центральная больница Латакии. Она обслуживает большое количество людей, которые приезжают сюда со всей Сирии. Причем обслуживает бесплатно: все операции, как и лечение онкологических заболеваний, для местных жителей проходят за государственный счет. По словам Усмана, число пациентов из других городов и провинций Сирии в разы превышает число обратившихся за медпомощью жителей Латакии.

"Сирийский народ видит, что Россия поставляет лекарства и помогает сирийцам, это сказывается на наших крепких отношениях (между странами). Мы уверяем, что эти лекарства дойдут до нуждающихся", — добавил Усман.

Начальник онкологического центра при больнице Надир Абдала, в свою очередь, отметил, что каждый день в центре они обслуживают около двухсот пациентов, и без необходимых лекарств ситуация для многих была бы безнадежной. "Наш онкологический центр — единственный такой в регионе. Мы принимаем более 200 больных каждый день. Раньше было тяжело — ни лекарств, ни помощи, сейчас гораздо лучше — мы получаем помощь от русских", — сказал Абдала.

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