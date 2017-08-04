США заявляют, что ухудшение отношений с РФ не повлияло на контакты по Сирии

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Обострение отношений между Россией и США не отразилось на контактах двух стран по Сирии, заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) Бретт Макгерк.

"Пока мы не видели влияния на наше взаимодействие с русскими, когда речь идет о Сирии. Большая часть такого взаимодействия – это профессиональные контакты на уровне военных", — сказал Макгерк на брифинге, отвечая на вопрос, как "общее ухудшение отношений" Москвы и Вашингтона отразилось на контактах по Сирии.

В США на днях был принят закон о санкциях против России. Москва в свою очередь потребовала от Вашингтона сократить число сотрудников своих дипломатических представительств в РФ, чтобы привести его в соответствие с числом сотрудников российских дипмиссий в США.