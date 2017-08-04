В США заявили о соблюдении в САР перемирия, которое обсудили Путин и Трамп

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Перемирие на юго-западе Сирии, о котором договорились в июле лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, соблюдается, заявил спецпредставитель президента США в коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгерк.

"Результаты (перемирия — ред.) пока вполне обнадеживающие. Столкновения почти прекратились", — сказал Макгерк на брифинге.

Он напомнил, что перемирие, о котором 9 июля в Гамбурге договорились президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин, вступило в силу 12 июля. В переговорах по установлению перемирия в этом районе также принимали участие власти Иордании.

Макгерк отметил, что успех соглашения стал возможен потому, что стороны "метр за метром" на карте согласовали зону перемирия и режим прекращения огня. "Сейчас мы видим, что в эту зону начинают возвращаться мирные жители, что также многообещающе", — добавил он.

Президенты России и США в результате двусторонних переговоров в Гамбурге достигли соглашения о перемирии в южных районах Сирии. В интервью телеканалу CBN News Дональд Трамп заявил, что установление такого перемирия является примером успешного взаимодействия с Россией и добавил, что предыдущие режимы прекращения огня "совсем не держались".

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