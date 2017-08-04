ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Договоренности с Россией помогли США усилить давление на "Исламское государство"* в сирийской Ракке, сообщил на брифинге представитель президента США в коалиции против ИГ* Бретт Макгерк.

"Несмотря на всю напряженность с Россией, мы ищем области, где мы можем найти способ работать вместе. Я считаю, что Сирия является таким примером. Это особенно верно в отношении города Табка, где силы сирийского режима находятся очень близко к месту действия наших сил, и у нас был инцидент 18 июня, когда наши силы сбили сирийский самолет", — сообщил Макгерк.

По его словам, после этого инцидента были проведены "деконфликтные линии (зоны. — Ред.) с Россией, чтобы помочь усилить кампанию в Ракке и чтобы было ясно, где находятся их силы, а где наши".

Он также подчеркнул, что "деконфликтные линии" помогли США усилить давление на ИГ* в Ракке. По его словам, сейчас в городе остаются еще две тысячи боевиков.

Представитель президента США в коалиции отметил, что канал по предупреждению конфликтов между российскими и американскими военными в Сирии работает "чрезвычайно хорошо". "Наши военные говорят с русскими каждый день", — рассказал он. Макгерк добавил, что в случае необходимости проводятся также дипломатические консультации.

По его словам, последние события в отношениях между Москвой и Вашингтоном пока не отразились на контактах двух стран в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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