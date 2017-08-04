Москва возмущена, что СБ ООН не осудил обстрел посольства России в Дамаске

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Москва возмущена тем, что СБ ООН не осудил обстрел посольства России в Дамаске, такие действия только поощряют террористов к новым провокациям и терактам, говорится в комментарии МИД РФ.

Второго августа комплекс посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу со стороны позиций боевиков террористических бандформирований. При этом два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения. Как уточнялось в сообщении МИД РФ, "по счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб".

"Нежелание проявить дипломатическую солидарность с нами пусть останется на совести этих делегаций. Возмутительнее всего то, что неспособность Совета Безопасности осудить деяния террористов поощряет их к новым провокациям и терактам, дает им почувствовать безнаказанность. Не хотелось бы, чтобы у этих варваров создавалось убеждение, что кто-то в Совете Безопасности с ними заодно", — говорится в комментарии министерства.